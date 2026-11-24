Istat ha pubblicato i dati turistici del terzo trimestre 2026 (luglio, agosto, settembre), confermando la buona performance dell’incoming italiano. Il settore alberghiero ha registrato, nel terzo trimestre 2026, 33,4 milioni di arrivi e quasi 118,5 milioni di presenze. Il settore extralberghiero ha contribuito con poco meno di 27,1 milioni di arrivi e oltre 130,5 milioni di presenze.

Nello specifico, sottolinea Istat: “Il settore extralberghiero, con la diffusione degli alloggi privati in locazione per finalità turistiche, assorbe oltre la metà delle presenze complessive del trimestre, quota che raggiunge il 54,9% nel mese di agosto La performance del settore nel trimestre evidenzia una dinamica positiva sia degli esercizi alberghieri sia di quelli extra alberghieri, ma con intensità differenti: la crescita della domanda per il comparto extralberghiero è, infatti, due volte e mezzo quella del comparto alberghiero (rispettivamente +4,2% e +1,7%)”.

I dati spacchettati

Nel trimestre, quindi, l’incremento tendenziale più rilevante delle presenze riguarda gli esercizi extra alberghieri (+4,2%), mentre quelle del settore alberghiero sono aumentate in misura inferiore (+1,7%). Negli esercizi extra alberghieri, a una sostanziale stabilità delle presenze della componente italiana (+0,1%) rispetto al terzo trimestre 2025 si accompagna una crescita molto sostenuta delle presenze straniere (+7,3%). Nel comparto alberghiero la domanda interna ha subito una flessione (-2,0%) a fronte di una significativa crescita delle presenze straniere (+5,3%).

Nel terzo trimestre la permanenza media dei clienti negli esercizi ricettivi è pari a 4,12 notti per ciascun arrivo ed è maggiore per gli italiani (4,43 notti) rispetto agli stranieri (3,89 notti).