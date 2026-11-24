Cresce il mercato delle crociere Disney, anche in Europa. Nate nel 1996, hanno sempre rappresentato un segmento apprezzato soprattutto dalla clientela americana. Si tratta, infatti, di navi da crociera da 2mila passeggeri, di livello lusso, completamente tematizzate, con camere dimensione famiglia e una programmazione che unisce attività per ragazzi e adulti. Alla Disney Magic, la prima nave varata, negli anni se ne sono affiancate altre, fino a diventare 9, ma il gruppo ne ha già ordinate altre 4, che arriveranno entro il 2030.

Anche il mercato europeo comincia a interessarsi a questo tipo di offerta turistica e ormai da qualche anno, a maggio, una nave si stacca da Orlando e raggiunge il Mediterraneo per crociere da 7 e 14 giorni fino a ottobre e imbarco a Barcellona o Civitavecchia. La novità del 2027 sarà l’arrivo della più nuova Disney Wish, che sostituirà la tradizionale Disney Magic. Varata nel 2022, è più grande della precedente e punta su esperienze tematiche più recenti e interattive.