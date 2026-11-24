Vietnam Airlines ha inaugurato il nuovo collegamento diretto tra Hanoi e Hangzhou, capitale della provincia dello Zhejiang e uno dei principali poli economici, tecnologici e turistici della Cina orientale. I voli, attivi dallo scorso 22 novembre, sono operati con Airbus A321. Il collegamento prevede quattro frequenze settimanali, il lunedì, giovedì, venerdì e domenica, con una durata di volo di circa tre ore. Con Hangzhou salgono a sette le rotte tra Vietnam e Cina, che collegano Hanoi e Ho Chi Minh City con Pechino, Shanghai, Guangzhou e Hangzhou.

“La nuova rotta rafforza il ruolo di Hanoi come hub di Vietnam Airlines per i collegamenti dall’Europa verso tutta l’Asia. Dall’Italia, i viaggiatori possono raggiungere Hanoi con il volo diretto trisettimanale da Milano e proseguire, con un’unica compagnia, verso le principali destinazioni del network asiatico, ora anche Hangzhou” fanno sapere dalla compagnia.