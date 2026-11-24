E prevista per la primavera-estate 2027 l’apertura della struttura che segna il debutto del brand Only YOU Hotels a Venezia: l’Only YOU Bonvecchiati Venice. Il cinque stelle lifestyle, nel cuore del sestiere di San Marco, a pochi passi da Piazza San Marco, disporrà di 168 camere e riunirà gli storici edifici Bonvecchiati e Palace Bonvecchiati, unendo il patrimonio storico veneziano con il design contemporaneo firmato dall’interior designer di fama internazionale Lázaro Rosa-Violán. Disporrà di due ristoranti, diversi bar, un caffè e una bakery, oltre a una terrazza affacciata sul canale, un pontile privato e un cortile restaurato, concepito come un’oasi di tranquillità nel cuore della città. Straordinaria la posizione: dall’hotel, infatti, gli ospiti potranno raggiungere comodamente a piedi il Ponte di Rialto e il Teatro La Fenice.
Nello stesso periodo dell’anno è previsto anche il debutto dello stesso brand di Palladium Hotel Group in America con l’Only YOU Hotel New York, 138 camere, situato sulla West 45th Street, a pochi passi da alcune delle attrazioni più iconiche della città, tra cui Broadway, Times Square e Bryant Park. Firmato anche questo indirizzo dall’interior designer spagnolo Lázaro Rosa-Violán, porterà nel cuore di Manhattan lo stile contemporaneo e orientato al design che contraddistingue il brand. Disporrà di un ristorante e di un cocktail bar, con una proposta di cucina creativa e mixology d’autore, oltre a spazi sociali versatili e a una sala meeting privata. Terza new entry del brand sarà a Ibiza.
Ma le novità di Palladium Hotel Group per il prossimo anno non si esauriscono qui: The Unexpected Hotels farà il proprio ingresso in Medio Oriente con la prima proprietà a Ras Al Khaimah, negli Emirati Arabi Uniti. In Asia, invece, il brand luxury BLESS Collection Hotels debutterà in Vietnam, ampliando ulteriormente la presenza del gruppo nel mercato dell’ospitalità d’alta gamma.
Remo Vangelista