E prevista per la primavera-estate 2027 l’apertura della struttura che segna il debutto del brand Only YOU Hotels a Venezia: l’Only YOU Bonvecchiati Venice. Il cinque stelle lifestyle, nel cuore del sestiere di San Marco, a pochi passi da Piazza San Marco, disporrà di 168 camere e riunirà gli storici edifici Bonvecchiati e Palace Bonvecchiati, unendo il patrimonio storico veneziano con il design contemporaneo firmato dall’interior designer di fama internazionale Lázaro Rosa-Violán. Disporrà di due ristoranti, diversi bar, un caffè e una bakery, oltre a una terrazza affacciata sul canale, un pontile privato e un cortile restaurato, concepito come un’oasi di tranquillità nel cuore della città. Straordinaria la posizione: dall’hotel, infatti, gli ospiti potranno raggiungere comodamente a piedi il Ponte di Rialto e il Teatro La Fenice.

Nello stesso periodo dell’anno è previsto anche il debutto dello stesso brand di Palladium Hotel Group in America con l’Only YOU Hotel New York, 138 camere, situato sulla West 45th Street, a pochi passi da alcune delle attrazioni più iconiche della città, tra cui Broadway, Times Square e Bryant Park. Firmato anche questo indirizzo dall’interior designer spagnolo Lázaro Rosa-Violán, porterà nel cuore di Manhattan lo stile contemporaneo e orientato al design che contraddistingue il brand. Disporrà di un ristorante e di un cocktail bar, con una proposta di cucina creativa e mixology d’autore, oltre a spazi sociali versatili e a una sala meeting privata. Terza new entry del brand sarà a Ibiza.

Ma le novità di Palladium Hotel Group per il prossimo anno non si esauriscono qui: The Unexpected Hotels farà il proprio ingresso in Medio Oriente con la prima proprietà a Ras Al Khaimah, negli Emirati Arabi Uniti. In Asia, invece, il brand luxury BLESS Collection Hotels debutterà in Vietnam, ampliando ulteriormente la presenza del gruppo nel mercato dell’ospitalità d’alta gamma.