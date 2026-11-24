Design e arte contemporanea sono i protagonisti di Palazzo Sanzio Rome, il nuovo hotel Radisson Collection della Capitale. Situato nel cuore di Trastevere, comprende 71 sistemazioni suddivise in 59 camere e 12 suite. Il nome della struttura racconta il legame con il contesto urbano: Palazzo Sanzio prende infatti il nome da Lungotevere Raffaello Sanzio, la strada su cui si affaccia. Un riferimento particolarmente significativo anche per la vicinanza a Villa Farnesina, raggiungibile in circa sette minuti a piedi, che custodisce alcuni dei più importanti affreschi realizzati dall’artista e dalla sua scuola. Tra i plus della struttura il rooftop di 600 mq, che offre una vista panoramica a 360 gradi sul Tevere e sullo skyline di Roma. La terrazza ha una pavimentazione ispirata alle tonalità calde e alla texture del travertino, con arredi outdoor firmati Unopiù e due aree dedicate alla ristorazione, ombreggiate da pergole. Qui trova spazio Terrazza Riva, ristorante e bar panoramico guidato dallo chef Simone Frezzotti, che propone una cucina mediterranea contemporanea radicata nella tradizione italiana. L’offerta di Palazzo Sanzio Rome si completa con un’area wellness situata al piano seminterrato.

Camere e suite Le camere hanno superfici comprese tra 23 e 28 mq, mentre le suite si sviluppano tra 40 e 44 mq. A queste si aggiungono due Presidential Suite di 46 mq ciascuna, entrambe dotate di balcone con vista sul Tevere.