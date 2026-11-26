Tradizione e cultura, outdoor e avventura, lusso e lifestyle ed ecoturismo sono i pilastri sui quali muove l’Oman per continuare nella linea di sviluppo tracciata dalla Vision 2040, che vede il turismo fra i pilastri dell’economia del Paese.

Lo racconta Aigo, rappresentante in Italia del Ministero del Patrimonio Culturale e del Turismo del Sultanato, nel corso del webinar organizzato da Experience Oman e Oman Air, in collaborazione con TTG Italia. “Siamo una destinazione di nicchia, e tale vogliamo rimanere – dice Paola Cerri, account director di Aigo -. Tanto è vero che, anche per quanto riguarda gli eventi che il Sultanato ha deciso di ospitare e sui quali ha deciso di investire come boost per i flussi turistici, non si ritrovano manifestazioni di massa. Una scelta precisa, che vuole privilegiare ciò che rende il territorio protagonista”. Fra gli eventi in programma, infatti, spiccano l’Oman desert Marathon, il Tour of Oman e l’Ultrarail, 700 chilometri in bicicletta per il Paese. Tutti si terranno nei mesi che vanno da dicembre a febbraio.

Il Paese, che sta vivendo, come tutta l’area mediorientale, tempi complicati, ha scelto appunto attraverso la Vision 2040 di spingere sul turismo come leva economica, e sta lanciando una serie di prodotti nuovi che vogliono andare a intercettare target di clienti diversificati. “Il Sultanato ha modificato in parte i suoi target. I viaggi di famiglie multigenerazionali, che sono sempre stati uno dei cluster di riferimento, sono oggi un target secondario, mentre come target primari il Paese punta agli appassionati di cultura, ai viaggiatori di alto profilo e agli amanti dell’avventura”.

Per questi ‘nuovi’ clienti, l’Oman si prepara a un 2027 ricco di aperture alberghiere: saranno 28 gli opening, con 4.800 nuove camere. Fra i brand The Chedi, Anantara, con la terza struttura nel Paese, Rixos, e Club Med con il progetto a Musandam, che probabilmente slitterà al 2028. “Fra le nuove tendenze nell’hotellerie del Paese – dice ancora Cerri – la nascita di boutique hotel, con i quali si valorizzano siti storici come castelli o palazzi. È il caso del Mesa Restaurant Al Bait Alsharqi, che oltre al ristorante comprende una struttura di sole 4 camere gioiello”.

Nella capitale aprirà il Voco Muscat Al Mouj, mentre è già operativo il Tivoli Muscat, l’unica struttura con all’interno un campo da golf; verranno inoltre valorizzati alcuni piccoli villaggi nei dintorni con servizi turistici, come Hujrat Al Sheikh. Molto atteso, ma previsto per il 2028, è il complesso Al Bustan Luxury, mentre Al Jabal Al Akhdar, che nel 2027 sarà capitale turistica del Golfo, si sta dotando di strutture ricettive piccole e autentiche e di una zip line con cui volare a 3000 metri di altitudine. Anche Muscat avrà la sua nuova attrazione ‘volante’, già aperta in soft opening: la Muttrah Waterfront, una cabinovia panoramica con 3 stazioni che porteranno a 112 metri sul livello del mare.

Autenticità si avrà anche nel progetto The Malkai, che dalla primavera del 2027 offrirà un nuovo concetto di viaggio di lusso, collegando strutture high level nelle oasi (Barkaa), sulle montagne (Hajar) e nel deserto (Sharqiyah). “L’autenticità – ricorda Aigo – è uno dei capisaldi dell’offerta turistica dell’Oman, un Paese lanciato verso il futuro, ma che mantiene una solida radice nella sua storia culturale”.

Il mercato italiano risponde bene alle proposte del Paese: il 2025 ha chiuso con una crescita del 46,4% a 80.679 arrivi, mentre il 2026, anno caratterizzato dalla crisi geopolitica che ha coinvolto tutto il Golfo, ha comunque mostrato una tenuta, con oltre 30mila arrivi fra gennaio e agosto, per un calo del 24,10% anno su anno. I flussi tricolore sono sostenuti dai collegamenti operati da Oman Air, che continua a servire Muscat dagli aeroporti di Milano Malpensa, con 4 frequenze settimanali, e di Roma su 3 giorni alla settimana.