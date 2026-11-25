Rotta verso Bangkok per flydubai. La compagnia ha annunciato l’inserimento di un terzo volo giornaliero verso la destinazione, che prenderà il via il 27 novembre.
L’aumento delle frequenze arriva in risposta a un incremento della domanda sulla meta, in virtù della quale flydubai ha portato a 35 i voli settimanali, divisi tra Bangkok e Krabi.
Il terzo volo giornaliero arriva infatti a ridosso dell’introduzione del secondo, che ha preso il via a inizio di novembre. Da luglio scorso, il vettore ha trasportato oltre 55mila passeggeri su questa rotta.
A partire dal 27 novembre, tutti e tre i collegamenti giornalieri verso l’aeroporto di Bangkok partiranno dal Terminal 3 dell’Aeroporto Internazionale di Dubai. “Ciò garantirà collegamenti agevoli verso centinaia di destinazioni all’interno del network di flydubai ed Emirates - afferma il vettore in una nota -, con la possibilità di effettuare un’unica prenotazione e di registrare il bagaglio fino alla destinazione finale”.
Remo Vangelista