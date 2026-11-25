Sei milioni di euro di volume d'affari previsti per il 2026, un milione in più rispetto al 2025 e una stagione invernale che mette al centro alcune delle espressioni più chic dell'ospitalità alpina, tra architettura contemporanea, design, benessere e privacy assoluta.

Elite Villas, travel digital platform per ville ed esperienze guidata da Giada Filippetti Della Rocca, si prepara all'inverno 2026/2027 puntando su un'idea di lusso che va oltre la tradizionale vacanza in montagna: vivere il fascino e l'intimità di uno chalet privato, con tutti i servizi e le attenzioni di un grand hotel.

Dalle grandi vetrate che incorniciano le vette delle Dolomiti alle piscine riscaldate, dalle spa private agli ambienti in cui legno, pietra e arredi contemporanei convivono in equilibrio, la montagna diventa protagonista di un'esperienza che unisce paesaggio, architettura e comfort. E in cui la possibilità di accedere direttamente alle piste da sci si affianca al piacere di ritrovare, a fine giornata, spazi interamente riservati.

Dopo aver chiuso il 2025 con un volume d'affari di 5 milioni di euro e aver raggiunto nel corso del 2026 un portfolio di quasi 300 ville di pregio sul territorio italiano e internazionale, Elite Villas punta a raggiungere i 6 milioni di euro entro la fine dell'anno.

“Il traguardo dei 6 milioni di euro rappresenta per noi un risultato importante, ma soprattutto la conferma della direzione che abbiamo scelto di intraprendere. Il nostro obiettivo è continuare a crescere senza perdere ciò che ci contraddistingue: la capacità di offrire un'ospitalità autentica, estremamente personalizzata e attenta a ogni dettaglio - commenta Giada Filippetti Della Rocca -. La montagna è una naturale evoluzione di questa filosofia. Oggi il lusso non è soltanto soggiornare in una proprietà straordinaria, ma poter vivere un luogo secondo i propri ritmi, circondati dalla bellezza, con la massima privacy e tutti i servizi di un grande hotel. È un'esperienza in cui architettura, natura e benessere diventano parte integrante del viaggio”.

Al centro del posizionamento di Elite Villas restano autenticità, flessibilità, privacy ed esclusività dell’esperienza, elementi che si traducono nella possibilità di soggiornare in residenze selezionate, mantenendo la libertà e la riservatezza di una casa privata senza rinunciare ai servizi di un albergo di lusso.

A fare la differenza è il servizio di conciergerie attivo h24, attraverso cui è possibile pianificare attività sportive, esperienze sul territorio, chef a domicilio per cene private e cooking class, massaggi e altri servizi complementari al soggiorno. Un modello che ha permesso alla società di accogliere negli anni una clientela internazionale di fascia alta, comprese personalità del mondo dello spettacolo e dell'entertainment come Ed Westwick, Sarah Michelle Gellar e Sasha Pieterse. Elite Villas è stata inoltre location manager e Destination management company del matrimonio campano tra Ed Westwick e Amy Jackson nel 2024.