Nuove funzionalità per Serena, l’assistente virtuale basata sull’intelligenza artificiale di Corsica Sardinia Ferries. Già progettata per rispondere alle domande dei clienti e accompagnarli nel percorso di prenotazione, Serena diventa una vera e propria consulente di viaggio, capace di suggerire destinazioni, vantaggi e servizi e di orientare i viaggiatori nelle loro scelte, consentendo loro di completare direttamente una prenotazione.

Oltre a poter dialogare in modo naturale con Serena, indicando la destinazione, le date del viaggio e le proprie preferenze, i viaggiatori possono ottenere idee di viaggio, suggerimenti sulle destinazioni e essere affiancati nell’organizzazione delle loro vacanze.

“Il nostro impegno è mettere la tecnologia al servizio dei nostri clienti - dice Sébastien Romani, chief sales officer e ceo di Corsica Sardinia Ferries -. Con Serena desideriamo rendere la preparazione e la prenotazione di un viaggio sempre più semplici. L’intelligenza artificiale ci offre nuove opportunità per assistere meglio i nostri passeggeri, anticiparne le esigenze e proporre loro un’esperienza ancora più personalizzata. Queste nuove funzionalità rappresentano una tappa importante del nostro percorso di trasformazione digitale, con un obiettivo che rimane immutato: mettere il cliente al centro delle nostre innovazioni.”