Il miglior agosto di sempre e un autunno che si annuncia da record per la Slovenia, con l'Italia che si conferma uno dei principali mercati esteri. Secondo i dati diffusi dal l'ufficio statistico della Slovenia, in termini assoluti nel mese clou dell'estate gli arrivi sono stati quasi 1 milione e 300 mila, a fronte di oltre 3,5 milioni di pernottamenti.

“Considerando gli arrivi dall’estero, che pesano rispettivamente per l’87% sui totali, più di un turista straniero su 10 in agosto era italiano, collocando lo stivale al secondo posto tra i mercati esteri, dietro alla sola Germania”, ha dichiarato Aljoša Ota, direttore per l'Italia dell'Ente del turismo sloveno. In generale gli arrivi sono cresciuti dell'8,3% e i pernottamenti dell'8,8%.

Sempre secondo i dati ufficiali, gli italiani preferiscono l’hotel e si confermano primo mercato estero per la ricettività alberghiera con oltre la metà degli arrivi e dei pernottamenti dall’Italia che si è concentrata negli alberghi. La spesa media è stata di 189 euro a persona al giorno tra gli ospiti degli hotel. In crescita anche i dati riferibili all'autunno, con il 66% degli arrivi che visitano la Slovenia per la prima volta.

“L’Italia è un mercato di prossimità: molti viaggiano in autonomia, in famiglia e con la propria auto. Agenzie e tour operator restano però una leva fondamentale per i viaggi di gruppo, gli eventi Mice e le proposte più articolate – ha aggiunto Ota –. Il segmento Mice, in particolare, ci aiuta a portare flussi nei mesi autunnali e invernali, a far conoscere territori meno noti e a valorizzare le eccellenze locali. Insieme agli operatori possiamo costruire viaggi su misura e raggiungere anche una clientela con maggiore capacità di spesa”.