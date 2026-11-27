“Non siamo un network, ma siamo un’azienda”. Domenico Pellegrino arriva rilassato al punto stampa dopo aver affrontato il palco e le sue agenzie in una tre giorni sul lago di Garda. Accetta di confrontarsi su alcuni punti delicati (vedi We Road) e discute dello stato di salute delle agenzie.

Siamo a fine esercizio. Altra stagione complicata?

Molto complicata. Iniziata nel migliore dei modi, poi come sappiamo la guerra del Golfo ha arrestato i flussi. Se vogliamo andare nel dettaglio posso anticipare che Going con 50 milioni di fatturato farà un balzo in avanti. Bluvacanze potrebbe lasciare sul terreno un 5% dei ricavi, consideriamo che per qualche mese le vendite si sono fermate. Il business travel corre forte con vendite in aumento del 20%. Mancano ancora alcune settimane, ma dopo 1,020 mld di euro (vendite) nel ’25 spero di mettere a segno un risultato positivo anche quest’anno.

Come molte altre aziende avete trattato il tema dell’IA nella convention. Ma le agenzie hanno preso confidenza?

L’81% delle nostre adv usa l’intelligenza artificiale. Oggi sappiamo con certezza che i nostri punti vendita non saranno sostituiti, ma serve amplificare le performance. Le nostre agenzie saranno il carburante per tutto il settore.

Mantenere in piedi un punto vendita non è facile. I costi salgono e il rischio di dover abbassare la serranda è sempre in agguato?

Noi abbiamo 260 punti vendita e quest’anno abbiamo registrato 11 nuove aperture e 20 affiliazioni. Se dobbiamo vederla solo ed esclusivamente dal nostro punto di vista direi che siamo in buona salute. Non è un mondo per pigri o voliamo alto o restiamo a terra. Serve investire e stimolare sempre i collaboratori.

A volte con la formazione non esagerate?

Con Bluvacanze facciamo 200 eventi formativi l’anno. Non bisogna guardare il solo lato commissionale ma fornire supporto operativo ogni giorno. C’è ancora tanto voglia di conoscere nuovi strumenti e la nostra società risponde alle esigenze del mercato.

Un’ultima cosa. Sempre convinto di aver scelto We Road come partner? Le polemiche si sono sprecate.

È stata una mia decisione che in ogni caso rifarei. Abbiamo comunque cambiato qualcosa nell’assetto del mercato. Innovare vuole dire anche provare a fare qualcosa di scomodo.