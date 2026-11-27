Princess Cays, la spiaggia con resort del gruppo Carnival Corp, non è più uno scalo negli itinerari caraibici di Princess Cruises, ma la destinazione privata alle Bahamas è ora accessibile anche alle compagnie di crociera concorrenti, come riporta Travel Weekly.

La notizia è stata data durante una sessione plenaria di CruiseWorld, da Marie McKenzie, senior vice president of government and destination affairs. La vp ha infatti dichiarato che Princess Cays sarà aperta alle compagnie concorrenti e che Princess, insieme ad altri brand del gruppo Carnival Corp, ha scelto di sfruttare invece i miglioramenti apportati all’altra destinazione RelaxAway - Half Moon Cay, situata nelle vicinanze di Princess Cays.

Gli interventi di ammodernamento a RelaxAway - Half Moon Cay comprendono un molo per le navi di Carnival Cruise Line sul versante settentrionale di Half Moon Cay e strutture e servizi migliorati sul versante meridionale, destinati agli ospiti di Holland America Line.

Attualmente nessuna compagnia di crociera ha programmato scali a Princess Cays, ma un portavoce della società ha dichiarato che Carnival Corp sta promuovendo attivamente questa opportunità.