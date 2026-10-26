Princess Cruises porta la Santuary Collection su altre cinque navi

Princess Cruises porta la Sanctuary Collection su altre cinque navi Royal. Dopo aver lanciato il nuovo concept premium a bordo di Sun Princess e Star Princess, la compagnia di crociere ha annunciato l’introduzione del format su Royal Princess, Discovery Princess, Enchanted Princess, Regal Princess e Sky Princess.

L’iniziativa rappresenta la prima fase di un programma pluriennale di ammodernamento della flotta, finalizzato ad arricchire ulteriormente l’esperienza degli ospiti e ad ampliare l’offerta premium della compagnia.

“La Sanctuary Collection è diventata rapidamente una delle esperienze più distintive e apprezzate dell’offerta Princess”, ha dichiarato Gus Antorcha, presidente di Princess Cruises. “Estendere questo concept ad altre cinque navi di classe Royal consentirà a un numero ancora maggiore di ospiti di beneficiare della privacy, dell’attenzione personalizzata e dei servizi premium tipici di un esclusivo resort di lusso, senza rinunciare alla varietà di destinazioni, intrattenimento ed esperienze che caratterizzano una crociera Princess”.

L’offerta della Sanctuary Collection

La Sanctuary Collection comprende una selezione di suite e cabine che offrono agli ospiti l’accesso ad aree riservate, esperienze gastronomiche dedicate, servizi personalizzati e una serie di benefit premium inclusi nel soggiorno. Cuore del concept è il Sanctuary Club, un’area privata pensata per garantire tranquillità e comfort, con spazi lounge dedicati al relax e alla socializzazione e un servizio attento e personalizzato.

L’estensione della Sanctuary Collection, spiega Gioco Viaggi, International Sales Agent di Princess Cruises per il mercato italiano, “rappresenta un’interessante evoluzione dell’offerta Princess Cruises, che risponde alla crescente attenzione dei viaggiatori verso esperienze sempre più esclusive e personalizzate. Per le agenzie di viaggi si tratta di un’ulteriore opportunità per valorizzare il prodotto Princess e intercettare una clientela alla ricerca di comfort, privacy e servizi premium, senza rinunciare alla varietà di esperienze offerte da una crociera. Particolarmente significativa per il nostro mercato sarà l’introduzione della Sanctuary Collection a bordo di Enchanted Princess, che dal giugno 2027 permetterà di vivere questa esperienza anche nel Mediterraneo, con partenze da Civitavecchia”.

L’apertura delle prenotazioni

L’ampliamento prende il via da Royal Princess. Le prenotazioni per la Sanctuary Collection sono già aperte per la crociera di debutto nel Pacifico meridionale, in partenza il 4 gennaio 2027.

Per le altre quattro navi, l’apertura delle vendite avverrà progressivamente tra novembre e dicembre 2026, secondo il seguente calendario: dal 5 novembre per Regal Princess, con debutto sulla crociera transatlantica in partenza da Port Everglades il 17 aprile 2027; dal 4 dicembre per Discovery Princess, con debutto sulla crociera di 7 notti in Messico, andata e ritorno da Los Angeles, in partenza il 24 aprile 2027; dal 10 dicembre per Sky Princess, con debutto sulla crociera di 14 notti nel Baltico, in partenza da Southampton il 29 maggio 2027; e dal 17 dicembre per Enchanted Princess, con debutto sulla crociera di 7 notti nel Mediterraneo, in partenza da Civitavecchia il 12 giugno 2027.