B&B Hotels cresce in Piemonte, Colliers advisor per le due new entry

L’interesse dei gruppi alberghieri per le location italiane si spinge al di là delle location più conosciute e turisticamente mature. Ultimo caso quello di B&B Hotels, che in Piemonte ha acquisito il B&B Hotel Cherasco, un 3 stelle con 84 camere, ristorante gestito da un operatore terzo e area wellness, e il B&B Hotel Mondovì, struttura 4 stelle con 81 camere, dotata di ristorante, spazi per conferenze e parcheggio.

Ad agire in qualità di advisor Colliers, con un’operazione realizzata per conto della SCPI francese attiva a livello paneuropeo e focalizzata su asset resilienti e generatori di reddito.

“L’operazione - spiega Mattia Danese, Hotel & Leisure Colliers Italia - evidenzia due dinamiche chiave del mercato: il forte interesse del capitale internazionale core per l’hospitality italiana e l’opportunità di cogliere operazioni di valore anche fuori dai circuiti istituzionali e dalle mete primarie. La nostra presenza sul territorio e la capacità di dialogare sia con i privati sia con gli operatori internazionali ci hanno permesso di affiancare l’investitore, garantendo la continuità operativa degli alberghi”.

Particolare attenzione è stata, infatti, dedicata alla gestione della transizione tra la precedente e la nuova proprietà, curando sia la negoziazione per la conversione del contratto preesistente in un nuovo contratto di locazione, sia il coordinamento tra le parti coinvolte, affinché appunto il trasferimento degli asset avvenisse senza alcuna interferenza con la continuità operativa delle strutture alberghiere.

Colliers ha seguito l’operazione lungo l’intero processo, dall’individuazione delle opportunità fino all’execution, attraverso un’attività di scouting sul territorio che ha permesso di intercettare asset detenuti da proprietà private. Entrambi gli asset si trovano in provincia di Cuneo e beneficiano dell’accessibilità all’autostrada A6. Il B&B Hotel Cherasco si inserisce nel bacino turistico delle Langhe, mentre la struttura di Mondovì beneficia di un posizionamento funzionale sia alla domanda business, sia ai flussi leisure.