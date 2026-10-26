Emirates investe su Mauritius, arriva l’A350 con la Premium Economy

Sarà operativo dal 1° novembre l’Airbus A350 che Emirates introduce sulla rotta per Mauritius. L’aereo opererà ogni giorno i voli EK709 ed EK710 da e per Mauritius, decollando da Dubai alle 7,55 con atterraggio a Mauritius alle 14,40. Da qui la partenza è alle 18,30, con arrivo a Dubai alle 01,10 del giorno successivo.

L’A350 sarà configurato in tre classi e disporrà di 298 posti, di cui 32 in Business Class, 28 in Premium Economy e 238 in Economy Class. Un aeromobile di ultima generazione, che si affianca agli A380, dotati anche della cabina Premium Economy, che operano altri due voli giornalieri per Mauritius.

“L’arrivo dell’A350 - commenta Oomar Ramtoola, manager di Emirates per le isole dell’Oceano Indiano - rappresenta un ulteriore passo avanti negli investimenti che Emirates continua a realizzare a Mauritius. Il nostro A350 di ultima generazione introdurrà sulla rotta la nuova esperienza di viaggio in Business Class, affiancata dalla Premium Economy, già disponibile su un numero crescente di rotte della nostra rete, oltre a integrare una serie di nuove tecnologie di bordo. Una conferma dell’importanza di Mauritius all’interno della nostra rete e del nostro impegno a migliorare costantemente l’esperienza di viaggio dei nostri clienti”.

Nella Premium Economy di Emirates la cabina, configurata con una disposizione dei posti 2-3-2, è caratterizzata da sedili in pelle color crema e finiture effetto legno, che richiamano l’eleganza delle cabine premium. Ogni sedile, largo 19,5 pollici, offre ampio spazio per le gambe e un’ampia possibilità di reclinazione, oltre a poggiatesta regolabili in sei direzioni, poggiapiedi, prese di ricarica integrate e un tavolino laterale con finitura effetto legno.