Oltre cento seller italiani e buyer internazionali selezionati sono sulla via di Firenze, perché domani apre ufficialmente AURA - The Luxury Travel Event a Fortezza Da Basso. Il nuovo appuntamento internazionale organizzato da Italian Exhibition Group (IEG) dedicato esclusivamente al turismo di lusso animerà la città dal 27 al 29 ottobre.

“L’ambizione di AURA è costruire in Italia un punto di riferimento internazionale per il luxury travel contemporaneo: un appuntamento pensato per intercettare l’evoluzione del mercato, mettere in relazione i suoi protagonisti e trasformare il confronto professionale in nuove opportunità di business - ha dichiarato Gloria Armiri, Group Exhibition Manager Tourism & Hospitality Division Italian Exhibition Group -. Un format all’insegna della concretezza, costruito a partire dalle esigenze espresse dal mercato, pensato per favorire relazioni professionali, sviluppare nuovi contatti e creare opportunità commerciali sui mercati internazionali. L’interesse che abbiamo riscontrato da parte di seller e buyer di alto profilo conferma la validità del progetto”.

Tra i protagonisti figurano numerose eccellenze fiorentine, come Collegio alle Querce, Four Seasons Hotel Firenze, Lungarno Collection, W Florence e Hotel Savoy Rocco Forte, insieme a strutture e gruppi di riferimento del panorama nazionale e internazionale, tra cui Aman Venice, Bulgari Hotels & Resorts, Villa d'Este La Collezione, Forte Village, Mandarin Oriental e Starhotels Collection.

L’evento come un palcoscenico per l’Italia

Accanto agli incontri b2b tra buyer e seller, AURA propone un programma di networking experience dedicato al savoir-faire e alle eccellenze di Firenze, con visite esclusive alla scoperta dell’arte, della moda e dell’artigianato locale. In questo percorso si inserisce Fondazione Destination Florence, che contribuisce a rafforzare il legame tra la manifestazione e la città, sostenendo la promozione di Firenze e dell'area metropolitana.

“AURA vuole offrire all’Italia un palcoscenico internazionale nel quale esprimere una propria cultura del lusso, che nasce dalla qualità dell’accoglienza, dal patrimonio dei luoghi e da quel saper fare che continua a rendere il nostro Paese unico agli occhi del mondo – ha concluso Armiri - Vogliamo contribuire a dare ancora maggiore forza e riconoscibilità internazionale al luxury travel made in Italy, portandolo al centro del dialogo con i mercati più qualificati”.

TTG Luxury sarà media partner dell’evento e racconterà i protagonisti e i momenti rilevanti in diretta da Firenze dal 27 al 29 ottobre.