Gandini, Kappa Viaggi: “Così ritroviamo la nostra essenza”

“Stiamo facendo un passo indietro per farne uno più avanti”. È la sintesi scelta da Ursula Jone Gandini, nuova direttrice commerciale di KappaViaggi, per raccontare la strategia di rilancio del tour operator a TTG Travel Experience. Un percorso che passa dalla riscoperta dell’identità del marchio, dal rinnovamento dell’offerta e da una squadra commerciale chiamata a dare nuova visibilità al brand presso le agenzie di viaggi.

“Quello che stiamo facendo è ritrovare l’essenza di KappaViaggi. I club sono internazionali e il cambiamento consiste nel fare un passo indietro per ritrovare le peculiarità di tutti i brand”, ha spiegato Gandini. L’obiettivo è allontanarsi da un’offerta generalista, per puntare su esperienze che permettono di andare oltre il soggiorno in villaggio. “I momenti Kappa sono quelli che portano i viaggiatori a vivere esperienze autentiche e a sostenere le popolazioni locali”, ha sottolineato Gandini.

La strategia punta anche alla valorizzazione delle diverse linee di prodotto - da Kappa Club a Club Coralia ed Eldorador, fino alla proposta di fascia alta Kappa Senses -. con l’obiettivo di adattare l’offerta alle esigenze dei clienti.

Grande attenzione è riservata, infine, alle agenzie: “Il prodotto è fondamentale, ma lo sono altrettanto l’assistenza, interlocutori preparati e strumenti efficienti. Vogliamo essere un partner che semplifica il lavoro delle agenzie”, ha concluso Gandini.