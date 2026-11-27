Gli azionisti di Tunisair sono convocati in assemblea generale straordinaria il 15 dicembre per prendere una decisione in merito alla prosecuzione dell’attività della compagnia aerea, secondo quanto pubblicato da Business News. Questa nuova consultazione giunge dopo una prima votazione, avvenuta lo scorso maggio, nel corso della quale era stato deciso di mantenere operativa la società, nonsotante le sue difficoltà finanziarie.
Alla fine del 2023 il patrimonio netto di Tunisair risultava negativo per 1,76 miliardi di dinari tunisini (pari a circa 529 milioni di euro), un livello inferiore alla soglia legale fissata alla metà del capitale sociale.
La situazione finanziaria di Tunisair aveva dunque reso necessario che gli azionisti si esprimessero sulla prosecuzione dell’attività, nell’ambito della procedura prevista dal Codice delle società commerciali. La nuova convocazione del 15 dicembre riporta tale questione all’ordine del giorno, in un contesto in cui l’assemblea generale ordinaria è chiamata a esaminare anche i conti dell’esercizio 2024, che forniranno dati finanziari più aggiornati sulla situazione del vettore.
Remo Vangelista