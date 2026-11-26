China Southern Airlines ha dichiarato che la sua controllata Xiamen Airlines ha raggiunto un accordo per l’acquisto di 50 Boeing 737 MAX 8, per circa 7,4 miliardi di dollari, come riporta Reuters. Si tratta del più grande accordo per la vendita di aeromobili concluso dal costruttore statunitense in Cina in quasi un decennio.
L'ordine fa seguito all'impegno per l'acquisto di 200 aerei assunto dalla Cina durante il vertice di maggio a Pechino tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il leader cinese Xi Jinping. Il costruttore statunitense era rimasto sostanzialmente escluso dai nuovi ordini provenienti dal secondo mercato aeronautico mondiale dal 2017, a causa delle tensioni commerciali tra Pechino e Washington, pur avendo continuato a consegnare aerei relativi a ordini precedenti.
China Southern ha dichiarato che l'ordine aiuterà Xiamen Airlines a cogliere le opportunità derivanti dal trasferimento nel nuovo aeroporto internazionale di Xiamen Xiang'an, a sostenere la realizzazione di un hub aeronautico nella provincia del Fujian e a ottimizzare la struttura della propria flotta.
Boeing e Airbus prevedono che entro il 2045 la Cina avrà bisogno di circa 9mila nuovi aerei per soddisfare la domanda, più di qualsiasi altra regione.
Remo Vangelista