Dopo 19 mesi di lavori, il Copacabana Palace, A Belmond Hotel di Rio dei Janeiro, una delle grand dames dell’hotellerie mondiale, svela al pubblico la sua Pool Wing completamente rinnovata. Con vista sulla piscina dal nuovo design, la Pool Wing riapre come indirizzo interamente dedicato alle suite: 68 eleganti sistemazioni, ciascuna con balcone privato e, per la maggior parte, con spettacolari viste sulla spiaggia di Copacabana.

La nuova ala ospita inoltre il Copa Wellness Club, cinque piani dedicati al benessere che accolgono la Dior Spa Copacabana Palace,, la prima Dior Spa dell’America Latina. Completano l’offerta LUMIO, il nuovo ristorante di cucina italiana contemporanea guidato dallo Chef Nello Cassese, il rinnovato Bar do Copa e una boutique che celebra il meglio del design e della creatività brasiliana.

La rinascita di questa iconica ala porta la firma dell'architetto Ivan Rezende, autore del restauro del teatro del Copacabana Palace nel 2021.

“L’apertura della Pool Wing segna un nuovo capitolo nella storia del Copa – dice Ulisses Marreiros, general manager del Copacabana Palace, e Belmond area managing director Brazil -. Dopo 19 mesi di lavoro che hanno coinvolto artigiani, architetti e il nostro team, siamo felici di accogliere i primi ospiti in uno spazio che incarna pienamente lo spirito carioca e l’identità brasiliana. Un invito a fermarsi più a lungo e a vivere Rio in tutte le sue sfumature.”

Le nuove suite, le più ampie mai realizzate nella storia del Copacabana Palace, possono accogliere fino a cinque ospiti e offrono la possibilità di essere comunicanti, rappresentando la soluzione ideale per famiglie e gruppi di amici. Tra le sei nuove categorie introdotte spiccano le Two-Bedroom Pool & Ocean View Suites di 165 metri quadrati con due camere da letto e vista sulla piscina e sull’oceano, e la prestigiosa Carioca Suite, la signature suite della Pool Wing, attico di 227 metri quadrati situato all’undicesimo piano con due camere da letto che richiama l’atmosfera esclusiva di una residenza privata.

E ancora, il Copa Wellness Club offre uno spazio interamente dedicato al benessere: cinque piani della Pool Wing pensati per allenarsi, rigenerarsi e prendersi cura di sé, con al centro la Dior Spa Copacabana Palace, il primo indirizzo della maison in America Latina, che mette a disposizione sei cabine per trattamenti e un’elegante area retail con una selezione esclusiva di prodotti Dior. Il Copacabana Palace è inoltre l’unico indirizzo in Brasile a proporre La Collection Privée, la collezione di haute parfumerie creata dal Parfumeur-Créateur della Maison, Francis Kurkdjian, e L’Or de Vie, la linea skincare dedicata alla longevità, sviluppata a partire dagli straordinari estratti del leggendario Château d’Yquem.

La leggendaria piscina del Copa è stata completamente ripensata e impreziosita da un nuovo mosaico geometrico sul fondo, le cui linee sinuose richiamano il movimento delle onde dell’oceano. A fare da cornice, il rinnovato Bar do Copa, dominato da un bancone lungo quasi dieci metri.