Sono stati individuati i dieci Comuni ammessi al finanziamento nell’ambito del Fondo Anci per lo sviluppo del turismo nei Comuni di minore dimensione, sostenuto da Airbnb con 1,5 milioni di euro. Il Fondo sostiene progetti finalizzati a rafforzare l'attrattività turistica dei Comuni fino a 30mila abitanti, promuovendo forme di turismo sostenibile e diffuso e nuove opportunità di sviluppo economico e sociale.

Il progetto si svilupperà nel triennio 2026–2028, con contributi a fondo perduto fino a 40mila euro per progetto. Per ciascuna annualità è prevista la selezione di almeno dieci iniziative. La prima annualità, riservata ai Comuni di Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Lazio, Sardegna e Basilicata, ha registrato 450 candidature. Al termine della selezione sono stati individuati dieci progetti finanziati, distribuiti tra le sei Regioni coinvolte.

I dieci Comuni destinatari dei fondi della prima annualità sono: Savoia di Lucania (Potenza), Nimis (Udine), Borno (Brescia), Francavilla d'Ete (Fermo), Amandola (Fermo), Perfugas (Sassari), Civitella d'Agliano (Viterbo), Pompu (Oristano), Seui (Ogliastra), Albino (Bergamo). Le iniziative selezionate restituiscono la varietà delle risorse e delle vocazioni turistiche dei piccoli Comuni, ma anche una comune attenzione alla capacità di trasformare il patrimonio esistente in servizi e opportunità concrete di visita e soggiorno.

Il Fondo proseguirà nel 2027 coinvolgendo Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Umbria, Molise, Calabria e Puglia, e nel 2028 con Trentino-Alto Adige, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Abruzzo, Campania e Sicilia, completando nell'arco del triennio il coinvolgimento delle Regioni italiane.