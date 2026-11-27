Sardegna a rischio voli. La situazione si aggrava sempre di più e sale la preoccupazione nell’isola dopo l’avanti e indietro di Aeroitalia e le recenti dichiarazioni di Ryanair, che continua a battere sulla questione della tassa d’imbarco.

In mezzo ci sono i consumatori e se vogliamo anche gli aeroporti sardi che ogni giorno temono di dover cambiare i loro network.

Non ci sono invece molte speranze su un possibile intervento (pesante) di Ita Airways perchè con l’avvento dei tedeschi tutta la flotta o quasi lavora su tratte internazionali e si rivedrà un po’ di Italia forse la prossima estate.

Per quanto riguarda Ryanair tutto ruota intorno alla mancata eliminazione dell’addizionale municipale sui diritti d’imbarco. Gli irlandesi sostengono che la Regione Sardegna si era impegnata a cancellarla, ma al momento tutto appare fermo.

Così la minaccia neppure tanto velata di tagliare le rotte. Essendo storie abbastanza viste è probabile che sul filo di lana si troverà un’intesa per garantire la copertura aerea dell’isola, ma è lampante come si è necessario mettere mano alla continuità territoriale. Anche solo un altro anno sulle montagne russe non è più sostenibile. Urge una revisione totale del servizio.