Pacchetti treno più evento: su Discovera crescono del 50%

“I viaggiatori scelgono esperienze con luogo e data precisi, in cui lo spostamento fa parte del programma; un filone che intendiamo strutturare sempre di più”. Riccardo Maggioni, managing director e co-founder di Discovera, spiega come il nuovo trend sia raggiungere le esperienze in treno.

La piattaforma di travel mobility integrata con Trenord e Trenitalia e presente a TTG Travel Experience registra un aumento del 33% dei pacchetti venduti tra l’1 aprile e il 30 settembre 2026 rispetto al 2025, di cui la categoria treno + navetta + grande evento cresce del 50%. Tra questi, il GP di Monza è il più venduto della stagione (+40%). Nel complesso, la categoria di pacchetti Relax e Divertimento segna un +16%, con Gardaland a +6%, mentre le Gite al Lago mantengono volumi stabili. Nel corso della primavera-estate la copertura territoriale dell’offerta si è estesa ad altre regioni con nuovi parchi tematici, tra cui Mirabilandia, Aquafan, Italia in Miniatura, Le Caravelle, Onda Blu e Oltremare. Al debutto anche i Treni del Mare con accesso a uno stabilimento balneare in Liguria ed Emilia-Romagna.

Gli sviluppi invernali

Da metà novembre i classici Treni della Neve 2026/2027 con skipass incluso aggiungono la combinazione del pernottamento ad Aprica e Valmalenco e i nuovi pacchetti con soggiorno introducono le destinazioni di Madonna di Campiglio, Courmayeur, Sestriere e Bardonecchia al catalogo. L’obiettivo è “portare la montagna nel rispetto dell’ambiente, senza auto e senza pensieri, anche per un weekend lungo o una settimana bianca” conclude Maggioni.