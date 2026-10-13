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La Croazia punta su un turismo sempre più quattro stagioni

Al TTG Travel Experience 2026 l’Ente Nazionale Croato per il Turismo presenta al trade italiano una destinazione sempre più esperienziale, sostenibile e fruibile tutto l’anno, insieme ai partner Ente turistico del Quarnaro, Parco nazionale Krka e le DMC Amber Travel e Katarina Line.

I primi nove mesi del 2026 confermano il buon andamento della destinazione, con oltre 20 milioni di arrivi (+1,5% rispetto al 2025) e quasi 105 milioni di pernottamenti. L’Italia si conferma tra i 10 mercati esteri principali, con oltre 920mila arrivi (+4%) e 3,9 milioni di pernottamenti (+3%). Cresce inoltre l’interesse degli italiani, fa sapere l’Ente in una nota stampa, soprattutto delle nuove generazioni, per city break, turismo outdoor e nautica, confermando l’evoluzione della domanda verso esperienze diverse dalla tradizionale vacanza balneare.

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