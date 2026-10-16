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Visit Emilia ottiene la certificazione GSTC per il turismo sostenibile

Visit Emilia ottiene la certificazione GSTC per il turismo sostenibile

Un riconoscimento internazionale per Visit Emilia, che al TTG ha annunciato di aver ottenuto la certificazione del Global Sustainable Tourism Council (GSTC), organizzazione che definisce standard globali per il turismo sostenibile. A presentare il risultato sono stati Roberta Frisoni, assessora al Turismo della Regione Emilia-Romagna, e Simone Fornasari, presidente di Visit Emilia.

“È uno dei più importanti riconoscimenti a livello mondiale. È un grande orgoglio essere la prima area vasta nell’emisfero occidentale ad averlo ottenuto e la più ampia per complessità, considerando abitanti, storia, morfologia e servizi”, ha commentato Fornasari.

La certificazione valuta quattro ambiti: governance, tutela dei beni culturali, impatto socioeconomico e sostenibilità ambientale. “Questo riconoscimento dimostra la capacità del territorio di fare sistema e raggiungere risultati. È la strada che la Regione sta scegliendo: un turismo di qualità, capace di generare valore economico e sociale e di proteggere il patrimonio naturale e culturale”, ha dichiarato Frisoni.

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