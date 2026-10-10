Antigua e Barbuda a TTG: “Italia secondo mercato europeo”

L’Italia rappresenta oggi il secondo mercato europeo per Antigua e Barbuda. Per questo la Antigua and Barbuda Tourism Authority si prepara a tornare a TTG Travel Experience con lo scopo di consolidare il dialogo con gli operatori e i partner.

“L’Italia continua a rappresentare un mercato importante per Antigua e Barbuda, con un significativo potenziale di crescita – ha dichiarato Cherrie Osborne, Director of Tourism UK & Europe - Negli ultimi cinque anni abbiamo registrato un forte incremento dei viaggiatori italiani, con arrivi passati da poco più di 500 nel 2021 a oltre 3mila sia nel 2024 che nel 2025”.

TTG resta il contesto dove stringere o rafforzare partnership, prosegue Osborne: “Vogliamo inoltre far conoscere ai viaggiatori italiani un volto della destinazione che va oltre la classica vacanza balneare. Antigua e Barbuda offrono infatti un patrimonio ricco di cultura, gastronomia e storia, oltre a rappresentare un punto di riferimento per il turismo nautico. Barbuda, in particolare, regala scenari unici e incontaminati. Continueremo quindi a investire sul mercato italiano con l’obiettivo non solo di incrementare gli arrivi, ma anche di attrarre viaggiatori interessati a soggiornare più a lungo, scoprire più a fondo la destinazione e trovare sempre nuovi motivi per tornare”.