I nuovi itinerari 2027 de La Dolce Vita Orient Express

Una nuova collezione di viaggi in Italia per il 2027 de La Dolce Vita Orient Express, che propone per il nuovo anno una serie di itinerari che collegano alcune delle destinazioni più celebri del Paese.
Fra gli itinerari, uno unisce i grandi classici, da Roma verso Portofino, poi Venezia e Firenze; The Italian Wine Route porta gli ospiti da Bolgheri a Verona; The Truffle Route arriva ad Alba e collega le colline delle Langhe: Rome to Venice, che collega Roma a Venezia passando dalle colline toscane.
Con questi nuovi itinerari, La Dolce Vita Orient Express invita i viaggiatori a scoprire l’Italia da una prospettiva diversa: non limitandosi a raggiungere una destinazione, ma assaporando i paesaggi, i sapori e i momenti che si susseguono lungo il viaggio.
Dai vigneti toscani alle coste mediterranee, dalle città del Rinascimento alle dolci colline del Piemonte, ogni itinerario fa del viaggio una parte essenziale dell’esperienza.
Remo Vangelista