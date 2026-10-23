Aeroporto di Torino, parte la winter con 46 destinazioni internazionali

Apre domenica la stagione invernale dell’aeroporto di Torino, balzato agli onori della cronache proprio in questi giorni per il taglio della storica rotta verso Francoforte operata da Lufthansa.

Lo scalo, però, non arretra: con 24 Paesi collegati, 93 rotte e 62 destinazioni, di cui 5 mai servite prima, l’aeroporto rafforza la connettività del territorio e il proprio ruolo di attivatore di turismo verso Torino e tutto il Piemonte. I posti complessivamente in vendita saranno circa 3,7 milioni, ben 1 milione in più rispetto alla stagione invernale precedente, in crescita del +38%.

Il network raggiunge così 46 destinazioni internazionali, rispetto alle 38 della Winter precedente, e 16 nazionali.

Con l’avvio della stagione invernale 2026/2027, saranno diverse le nuove destinazioni dall’aeroporto di Torino: per la prima volta in inverno, sia Wizz Air che Vueling collegheranno Bilbao a partire dal 25 ottobre; sempre Wizz Air, dal 27 ottobre, collegherà anche Sharm el Sheikh e, dal 18 dicembre, Suceava. Ryanair introdurrà invece la novità assoluta Bratislava dal 26 ottobre, a cui si affiancherà Budapest dal 25 ottobre.

La stagione porta con sé anche il rafforzamento di destinazioni a forte domanda già collegate da Torino. Grazie all’apertura della propria base a Torino, Wizz Air avvierà Lamezia Terme e Malaga dal 25 ottobre, Madrid dal 26 ottobre e Napoli dal 1° dicembre. La presenza di più compagnie sulle stesse destinazioni amplia dunque la scelta di giorni e orari e favorisce tariffe sempre più competitive.

Si riconfermano inoltre nella winter i collegamenti introdotti durante l’estate per Malaga e Tirana con Ryanair e per Salerno con Aeroitalia.

Rafforzato anche il segmento neve con importanti novità che rendono ancora più accessibili le montagne piemontesi e le Alpi del Nord-Ovest dai mercati dell’Europa centrale, orientale e settentrionale. In particolare, la Polonia sarà servita con ben 4 aeroporti: Wizz Air e Ryanair collegheranno infatti Torino a Breslavia, Danzica, Katowice e Varsavia, sulla quale si aggiungerà anche LOT. Le nuove ski routes si amplieranno ulteriormente con il collegamento da e per Praga, che sarà servita sia da Wizz Air che da Ryanair, e con il volo di airBaltic da e per Riga. Infine, si rafforza anche l’offerta per gli sciatori dalla Gran Bretagna, grazie ai nuovi voli di Ryanair da e per Glasgow Prestwick e di Jet2.com da e per Londra Gatwick.

La stagione invernale 2026/2027 sarà infine segnata anche da un deciso aumento delle frequenze su numerose destinazioni. Cresce infatti l’offerta in maniera significativa in Spagna per Barcellona, Madrid, Malaga e Valencia; aumenta anche su Budapest, in Ungheria; su Tirana, in Albania; e sulle destinazioni italiane Catania, Lamezia Terme, Napoli e Palermo.