Mitur, istituito il tavolo permanente sugli affitti brevi

Nasce il tavolo permanente sugli affitti brevi. Questa la novità emersa dall’incontro di ieri, fissato dal ministro del Turismo Gianmarco Mazzi presso il ministero del turismo tra i rappresentanti del mondo alberghiero ed extra-alberghiero.

“È stato un incontro che ha registrato un'ampia partecipazione e un clima collaborativo”, fanno sapere dal Mitur. A seguito dell’incontro si è deciso di istituire un tavolo di incontro permanente per definire le linee di intervento condivise. Il tavolo si riunirà già la prossima settimana presso il ministero.