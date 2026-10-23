Dalziel: Firenze e business class nei piani di sviluppo di Condor

Condor punta su Firenze e sulla business class per crescere in Italia nel 2027. Da maggio aprirà il collegamento con Francoforte, con due voli giornalieri per tutta l’estate, affiancando Milano Malpensa, Roma Fiumicino e Venezia. “Il nuovo scalo servirà la domanda leisure e corporate della Toscana, oltre ai flussi dagli Stati Uniti. L’Italia rappresenta per Condor un mercato strategico di primaria importanza” afferma Lorna Dalziel, country manager Italia.

Sul lungo raggio, operato con Airbus A330neo, la priorità commerciale riguarda la cabina premium: “Dobbiamo lavorare ancora di più sul prodotto di business, è il mio obiettivo”. Dopo 18 mesi dedicati alla conoscenza del marchio e del network, la manager vuole “aumentare le vendite della business class, valorizzando anche la prima fila Prime Seat. La premium economy, con 64 posti, registra risultati positivi”.

Un’altra novità riguarda Francoforte “da metà aprile 2027 Condor prevede di operare dal Terminal 3, con un’area dedicata. L’obiettivo è semplificare i transiti tra voli Schengen e intercontinentali e migliorare la gestione dei bagagli. Cambia completamente l’esperienza” sottolinea Dalziel, che intende invitare agenzie e partner a conoscere in loco il nuovo percorso. Nel bilancio 2026, i volumi crescono di circa il 270% e i ricavi del 230-240%. I collegamenti sono passati da tre al giorno su Milano a nove in totale su Milano, Roma e Venezia. Per l’inverno, con tre voli giornalieri da Milano, le prenotazioni segnano +210% sul medesimo periodo precedente. “Accanto a Cancun e Repubblica Dominicana crescono Africa, Canada, Alaska e Oceano Indiano. Zanzibar e Mombasa avanzano, mentre Anchorage alimenta gli itinerari con crociera e rientro da Seattle”. Dalziel punta anche a più frequenze sull’Oceano Indiano, sostenuto dalla domanda italiana.