Intra Tours presenta la programmazione 2027

Intra Tours, tour operator e dmc di riferimento in Turchia, fondata da Arturo Karaoglu 46 anni fa, ha presentato la sua programmazione 2027 per il mercato italiano a TTG Travel Experience.

Per il 2027, le partenze garantite in lingua italiana continueranno a rappresentare uno dei pilastri della programmazione, con una selezione di itinerari pensati per offrire diverse prospettive sulla Turchia.

Dall'archeologia alle proposte mare

Accanto ai circuiti classici, la programmazione darà spazio alla Mesopotamia, con itinerari dedicati alla scoperta del patrimonio storico, archeologico e culturale dell’Anatolia sud-orientale. Un’attenzione particolare è riservata anche a Troia, uno dei siti archeologici più emblematici della Turchia, la cui storia millenaria continua ad affascinare viaggiatori e appassionati di archeologia.

Intra Tours propone programmi mare e charter estivi sulla costa turca, con particolare attenzione a Bodrum e Antalya. Dalle soluzioni di volo ai soggiorni alberghieri, dai trasferimenti all’assistenza in loco, ogni programma  pensato a tutto tondo.

La sede centrale di Istanbul e le filiali di Antalya e Bodrum garantiscono una presenza diretta sul territorio, che unita alla conoscenza delle destinazioni offre la possibilità di sviluppare proposte flessibili e nuove opportunità di collaborazione.

La presenza internazionale del gruppo si estende anche alla Grecia con VisitAegean DMC, società nata dalla collaborazione tra Intra Tours e Mazi Travel & Events.