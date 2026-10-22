Silver tourism, soggiorni lunghi e borghi al centro dell’offerta

Soggiorni lunghi e viaggiatori senior per portare domanda nei borghi e nelle aree interne. A TTG Travel Experience, il panel ‘Stay to Exist’ ha affrontato il tema con Dina Ravera, presidente di Destination Italia, e Gianluca Caramanna, consigliere del ministro del Turismo per le relazioni istituzionali.
“Uno dei settori che sta crescendo maggiormente è il silver tourism”, ha osservato Ravera. Sul fronte del prodotto, Destination Italia e Touring Club Italiano hanno lanciato nel corso dell’evento riminese “Long Stay Bandiere Arancioni”: il progetto prevede una rete di 308 borghi e la distribuzione di oltre 1.100 tour operator e travel advisor in più di 100 Paesi.
Il piano punta anche ai senior, con un bacino stimato di oltre 140 milioni di over 60 in Europa entro il 2030.
Remo Vangelista