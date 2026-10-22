Silver tourism, soggiorni lunghi e borghi al centro dell’offerta

Soggiorni lunghi e viaggiatori senior per portare domanda nei borghi e nelle aree interne. A TTG Travel Experience, il panel ‘Stay to Exist’ ha affrontato il tema con Dina Ravera, presidente di Destination Italia, e Gianluca Caramanna, consigliere del ministro del Turismo per le relazioni istituzionali.

“Uno dei settori che sta crescendo maggiormente è il silver tourism”, ha osservato Ravera. Sul fronte del prodotto, Destination Italia e Touring Club Italiano hanno lanciato nel corso dell’evento riminese “Long Stay Bandiere Arancioni”: il progetto prevede una rete di 308 borghi e la distribuzione di oltre 1.100 tour operator e travel advisor in più di 100 Paesi.

Il piano punta anche ai senior, con un bacino stimato di oltre 140 milioni di over 60 in Europa entro il 2030.