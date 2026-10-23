Routes Awards 2026: Fiumicino miglior aeroporto, premiato anche Cagliari

L’Italia porta a casa due premi su tre ai prestigiosi Routes Awards 2026, a dimostrazione della buona salute del nostro sistema aeroportuale. L'aeroporto di Roma Fiumicino (FCO) è stato nominato vincitore assoluto dei Routes World Awards 2026, aggiudicandosi anche il premio nella categoria “oltre 30 milioni di passeggeri”. L’aeroporto di Cagliari conquista, invece, il premio come migliore scalo tra quelli di traffico compreso tra 5 e 10 milioni.

Non ce la fa, invece, Bergamo a battere Edimburgo nella categoria da 10 a 17,5 milioni di passeggeri. Completano il quadro la categoria “meno di 5 milioni di passeggeri“, dove il vincitore è stato l'aeroporto di Shannon in Irlanda, e Bruxelles per la categoria 17,5-30 milioni.

Il premio Destinazione è stato assegnato all'Ente Nazionale del Turismo del Marocco. Mentre Transavia si è aggiudicata il premio come miglior compagnia aerea dopo aver mantenuto tutte le 14 rotte lanciate negli ultimi due anni. Novità del 2026, la categoria “Rotta dell’Anno” è stata vinta dalla Singapore-Vienna, operata da Scoot.

Nella categoria “Rising Star” il vincitore è stato Will Green, responsabile dello sviluppo dell'aeroporto di Edimburgo, mentre il premio per la leadership è stato assegnato a Peggy Croes, vicepresidente senior per lo sviluppo presso Curacao Airport Partners.