Raffles The Red Sea apre le porte a Shura Island

Red Sea Global, lo sviluppatore di turismo su Mar Rosso saudita, ha annunciato l’apertura di Raffles The Red Sea sull’isola di Shura.

Raffles The Red Sea conta 168 unità, tra cui 121 camere, 14 suite e 33 ville private. Le ville costituiscono Raffles Residences The Red Sea, una collezione di abitazioni da una a quattro camere da letto. Progettate da Foster + Partners, con interni firmati da ACPV ARCHITECTS Antonio Citterio Patricia Viel, ogni residenza dialoga con l’ambiente dell’isola grazie a piscine private, ampi spazi abitativi interni ed esterni e vista sulla laguna o sul Mar Rosso.

L’offerta gastronomica comprende cinque locali con identità diverse, dai sapori mediterranei alla gastronomia di Singapore.

Gli ospiti potranno contare su un santuario dedicato a spa e wellness, con sette cabine per trattamenti al coperto, una vitality pool, un hammam.

Raffles The Red Sea si trova a breve distanza dal porto turistico e dall’area commerciale, oltre che dal campo da golf Shura Links. Il resort dista pochi minuti d’auto dal Red Sea International Airport, mentre Botanica Red Sea e Adrena, il distretto dedicato allo sport e all’avventura, sono raggiungibili all’interno della destinazione.