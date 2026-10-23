SEA Prime continua a crescere: +5% nei primi 9 mesi del 2026

Risultati positivi per SEA Prime, la società del gruppo SEA che gestisce con i brand Milano Prime gestisce l'aviazione d'affari negli aeroporti di Milano Linate e Milano Malpensa. Nei primi nove mesi del 2026 il sistema Milano Prime ha superato i 28.900 movimenti di business aviation, +5% rispetto allo stesso periodo del 2025. La crescita di movimenti accelera ulteriormente ad ottobre (+5,9%).

“I risultati conseguiti nel 2026 ci rendono orgogliosi e confermano la solidità del percorso di crescita di SEA Prime e l'attrattività del mercato milanese per gli operatori internazionali - dice Chiara Dorigotti, ceo di SEA Prime -. L'incremento dei collegamenti con il Nord America rappresenta un segnale particolarmente positivo e rafforza il ruolo di Milano come hub strategico per la business aviation europea. Guardiamo inoltre con grande interesse agli importanti appuntamenti internazionali che interesseranno il nostro territorio nei prossimi mesi, a partire dal Formula 1 live Milan del febbraio 2027, che ci attendiamo possa generare un significativo contributo in termini di traffico e visibilità internazionale per la città e per il sistema aeroportuale milanese. La sfida che ci vedrà impegnati nel prossimo futuro sarà lo sviluppo di ulteriori infrastrutture dedicate alla business aviation per cui registriamo una forte domanda e interesse”.

Particolarmente significativa, come dice Dorigotti, la crescita nei collegamenti con gli Stati Uniti. Nel mese di agosto 2026, Malpensa Prime ha registrato un incremento del 6,4% dei movimenti rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, con un aumento dell'86% dei voli da e per gli Usa e una crescita del 133% dei passeggeri trasportati. Un risultato che testimonia il rafforzamento delle relazioni economiche e commerciali tra il Nord Italia e il mercato nordamericano.

Nel corso dell'anno Milano Prime ha inoltre svolto un ruolo strategico a supporto dei principali eventi internazionali ospitati nel Nord Italia. In occasione del Gran Premio d'Italia di Formula 1, gli scali hanno gestito punte superiori a 130 movimenti giornalieri, dimostrando ancora una volta la capacità operativa e la flessibilità delle infrastrutture dedicate all'aviazione d'affari.

Per quanto riguarda il futuro, prosegue il percorso di sviluppo infrastrutturale. L'ampliamento del terminal di Milano Linate Prime, inaugurato nel marzo 2026, è oggi pienamente operativo e offre nuovi spazi lounge dedicati all'accoglienza dei passeggeri, elevati standard di privacy e un'esperienza sempre più esclusiva. Nei prossimi mesi l'offerta verrà ulteriormente arricchita dall'apertura delle nuove lounge gestite da operatori specializzati.