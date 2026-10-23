Alla famiglia Vacchi l’Hotel de la Poste di Cortina: ora si cerca un brand internazionale per il rilancio

L’Hotel de la Poste di Cortina d’Ampezzo ha un nuovo proprietario. Attraverso un post pubblicato su Facebook il fondatore della celebre struttura inaugurata nel 1084, Gherardo Manaigo, ha annunciato che “con i miei fratelli e i miei cugini abbiamo firmato l’atto di vendita dell’Hotel de la Poste alla holding della famiglia di Alberto Vacchi”.

L’operazione porta ufficialmente la firma di Cortina Holding S.r.l., società interamente partecipata da Alva S.p.A - holding della famiglia Vacchi -, che ha acquisito il 100% del capitale sociale di Hotel de la Poste S.r.l..

La famiglia ha già scelto un advisor per l’individuazione di un brand internazionale che possa gestire la struttura e avviarne il nuovo corso nell’alto di gamma. Si tratta di Savills. “L’Hotel de la Poste rappresenta un’opportunità unica per tutti gli operatori alberghieri internazionali ed anche nazionali che operano nel segmento lusso ed ultra-lusso, interessati ad essere presenti in una delle destinazioni alpine più prestigiose d’Europa - ha spiegato in una nota Dario Leone, head of Hospitality & Leisure di Savills -. La posizione nel cuore di Cortina d’Ampezzo, la storicità dell’immobile e l’importante progetto di riqualificazione rappresentano elementi distintivi per la creazione di un prodotto luxury di riferimento per la destinazione. Il mercato alberghiero di Cortina sta attraversando una fase di profonda trasformazione e riposizionamento verso i segmenti alti del mercato, confermati dal crescente interesse da parte dei più grandi investitori e operatori alberghieri a livello mondiale”.

L’ipotesi progettuale prevede la realizzazione di un albergo di circa 55 camere e suites di ampia metratura e un’offerta di servizi coerente con il posizionamento luxury. Il progetto prevede inoltre il restauro dello storico Bar del Posta, la realizzazione di due ristoranti, una Spa e spazi per eventi privati.