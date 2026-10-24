VisitAegean lancia i circuiti a partenze garantite in italiano

VisitAegean Dmc, operatore incoming con sede in Grecia nato dalla sinergia e joint venture tra Intra Tours e Mazi Travel & Events, ha annunciato a TTG Travel Experience una nuova linea di prodotto dedicata alla Grecia, con partenze dall’Italia ogni venerdì a partire dal 26 marzo 2027, pensata proprio per il network delle agenzie di viaggi e i tour operator italiani.

La nuova programmazione consta di alcuni circuiti a partenze garantite accompagnati da guide in lingua italiana, fruibili con un minimo di 2 e un massimo di 25 partecipanti.

La nuova linea si articola su tre programmi chiave, ideati per rispondere alle diverse esigenze di durata e contenuto: City Break ad Atene (3 notti); Atene e Peloponneso (5 notti); Grecia Classica con le Meteore (7 notti). VisitAegean propone infine la personalizzazione degli itinerari attraverso le estensioni mare e isole pre o post tour.