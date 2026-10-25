McKinsey, i dati per capire come gestire la crescita delle destinazioni

L’80% dei viaggiatori si concentra nel 10% delle destinazioni mondiali. Il dato dello studio McKinsey del 2024 chiarisce la sfida di Destination Readiness, il modello al centro dell’incontro al TTG Travel Experience di Rimini, con Giacomo Levi, associate partner, e Riccardo Boin, partner. L’obiettivo è anticipare la pressione turistica e orientare gli investimenti prima che servizi e territori entrino in difficoltà.

L’analisi esamina 65 città attraverso sei dimensioni: economia locale, comunità, esperienza dei visitatori, infrastrutture, ambiente e patrimonio culturale. Incrocia traffico aereo, prenotazioni e recensioni, individuando quattro profili di destinazione, dalle mete sovraccariche stagionalmente a quelle con capacità equilibrata. A Dubrovnik, i posti aerei in alta stagione sono 20 volte quelli dei mesi invernali. Per enti e imprese, le indicazioni comprendono monitoraggio dei flussi, promozione di aree meno frequentate e coordinamento tra trasporti e ricettività. L’obiettivo è tutelare la qualità della visita e la vita dei residenti.