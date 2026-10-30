Napoli: lo scalo di Capodichino chiuso per tutto novembre

L’aeroporto di Capodichino chiuderà i battenti tra pochi giorni, ovvero da novembre. La chiusura è prevista per tutto il mese e sarà necessaria per l’esecuzione di una serie di interventi che riguarderanno soprattutto la pista. Come riporta ilsole24ore.com il costo totale dei lavori sarà di circa 30 milioni di euro.

I voli saranno spostati nel nuovo aeroporto di Salerno-Pontecagnano. Per raggiungere lo scalo, Gesac ha predisposto in collaborazione con Busitalia Campania un collegamento straordinario tra Napoli Piazza Garibaldi e l’Aeroporto di Salerno Costa d’Amalfi e del Cilento.

Il piano prevede 8 corse giornaliere sia da Salerno che da Napoli, in coincidenza con l’arrivo e la partenza dei voli. Inoltre sono state inoltre aumentate le corse giornaliere tra l’Aeroporto di Salerno e la stazione ferroviaria di Salerno e sono confermati i collegamenti con Potenza, Eboli, Battipaglia e la Costiera Amalfitana.