Gardaland Magic Halloween, domani il party con 9 artisti

Arriva l’appuntamento finale per Gardaland Magic Halloween, l’appuntamento con la festa più paurosa dell’anno, che quest’anno ha visto il parco impegnato con 51 giorni di programmazione, la più lunga mai dedicata alla festa.

Sabato 31 ottobre il parco ospiterà, infatti, il grande party conclusivo della stagione con nove artisti, nove identità musicali e un’unica grande festa che si inserisce in una giornata di intrattenimento a 360 gradi: dalle attrazioni adrenaliniche alle esperienze tra avventura e fantasia, dagli spettacoli dal vivo alle proposte gastronomiche. A completare il programma, scenografie immersive, cinema 4D e attività di edutainment a Gardaland SEA LIFE Aquarium, per un’esperienza che accompagnerà gli ospiti dalle dieci fino a mezzanotte.

Tra i momenti più attesi, l’esibizione di Artie 5ive, ma anche quella di Alvaro Soler, con cui il party accoglie uno dei nomi più riconoscibili del pop internazionale. E ancora, Roy Paci e Welo, nome emergente della scena urban italiana. La line-up si apre anche al pop italiano con LDA e AKA 7EVEN, mentre da X Factor 2025 arriva Delia. Sul palco anche Napoleone, cantautore, autore e produttore originario della provincia di Salerno e anche Chandie.

Il parco il 31 sarà aperto dalle 10 alle 24, mentre per chi desidera vivere esclusivamente la festa serale, sarà disponibile un biglietto dedicato con accesso a partire dalle 17.

Domenica 1° novembre si concluderà Gardaland Magic Halloween, che lascerà poi spazio alle atmosfere invernali di Gardaland Magic Winter, in programma dal 5 dicembre 2026 al 6 gennaio 2027. Ad anticipare l’apertura sarà una speciale serata il 4 dicembre, dedicata a Supermagic Elementi, l’appuntamento internazionale con l’illusionismo in scena al Gardaland Theatre, fino all’8 dicembre.