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Corea del Sud: già superato il record di arrivi del 2025, ora si punta al traguardo dei 20 milioni

La Corea del Sud ha superato il proprio record annuale di arrivi prima del previsto. Al 27 ottobre, secondo i dati del Ministero della Cultura, dello Sport e del Turismo, gli ingressi internazionali hanno superato i 18,94 milioni registrati nell’intero 2025. Il Paese punta così a tagliare il traguardo dei 20 milioni di arrivi entro dicembre.

A sostenere la crescita dei flussi sonno stati soprattutto i mercati asiatici. Secondo quanto riporta Travel Mole, tra gennaio e settembre gli arrivi dalla Cina continentale hanno raggiunto 5,47 milioni (+29,1%), mentre quelli dal Giappone sono stati 3,12 milioni (+16,9%).

Positivo anche l’andamento degli altri mercati internazionali, con incrementi intorno al 15% da Europa, Americhe, Medio Oriente e Oceania.

Tra i fenomeni di rilievo registrati nel 2026 una maggiore distribuzione dei flussi al di fuori di Seoul e un deciso aumento della spesa da parte dei visitatori stranieri: cresciuta del 47,7% è arrivata a toccare i 15.900 miliardi di won, pari a circa 11,4 miliardi di dollari.

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