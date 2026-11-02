Sfiorati i 100 milioni di passeggeri negli aeroporti italiani nei quattro mesi estivi. Secondo i dati Assaeroporti, tra giugno e settembre 2026, gli scali del nostro Paese hanno accolto 98,8 milioni di viaggiatori, il 6,3% in più rispetto allo stesso periodo del 2025. Di questi, 68,4 milioni, quasi 7 su 10, hanno viaggiato su rotte internazionali. Luglio ha raggiunto quota 25,5 milioni, segnando l'incremento più elevato dell'estate, con un +7%.

I maggiori volumi di traffico sono stati però registrati ad agosto, con 25,8 milioni di passeggeri e un incremento del 5,9%. Positivo anche il dato di settembre, che ha registrato 23,9 milioni e una crescita del 6,5%. Con i dati estivi, il traffico complessivo da gennaio a settembre raggiunge 187,1 milioni di passeggeri, in crescita del 5,5% rispetto allo stesso periodo del 2025. Assaeroporti stima che il sistema aeroportuale italiano possa chiudere il 2026 superando i 240 milioni di passeggeri.

“Sulle prospettive dei prossimi mesi potrebbero incidere l'evoluzione del quadro geopolitico e le scelte delle compagnie in termini di rotte e frequenze, anche in risposta al costo del carburante - ha dichiarato Valentina Menin, direttore generale di Assaeroporti -. I risultati estivi confermano però il valore di una rete aeroportuale capace di intercettare flussi e opportunità anche quando cambia la geografia dei collegamenti”.