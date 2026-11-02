Legge di Bilancio: confermata anche nel 2027 la detassazione del lavoro straordinario e notturno nel turismo

È confermata anche per il 2027 la detassazione del lavoro straordinario e notturno nel comparto turistico e termale. La misura, che vale 12,3 milioni di euro, è contenuta nella nuova legge di Bilancio.

Come negli anni passati, la somma esente da imposte è pari al 15% della retribuzione lorda per il lavoro straordinario nei giorni festivi e per il lavoro notturno.

Il trattamento integrativo speciale, riporta ilsole24ore.com, è riconosciuto ai lavoratori dipendenti che nel 2026 abbiano raggiunto un reddito non superiore ai 40mila euro.

Previsto nella Manovra, inoltre, il rifinanziamento dei contratti di sviluppo del Ministero del Turismo. Le risorse stanziate ammontano a 20 milioni per il 2027 e 10 milioni di per il 2028.