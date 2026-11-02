Aeroitalia, appello al Governo: continuità territoriale con la Sardegna a rischio

“Aeroitalia ha assunto con serietà e responsabilità l’impegno di garantire la continuità territoriale da e per la Sardegna, assicurando collegamenti essenziali per i cittadini e per il territorio. Lo abbiamo fatto in un contesto già estremamente complesso, facendoci carico di sacrifici organizzativi ed economici rilevanti. Oggi, però, senza il sostegno concreto della Regione Sardegna e del Governo, questo servizio sta diventando sempre più difficile da sostenere”.

A dichiararlo Gaetano Intrieri, amministratore delegato di Aeroitalia, intervistato da Il Messaggero. Intrieri ha poi ribadito di essere “disponibile e pronto a confrontarci in ogni sede. Tuttavia, sono 8 mesi che partecipiamo ai tavoli: dall’inizio di marzo ho lanciato l’allarme e oggi, a novembre, siamo ancora fermi alle discussioni. Ora non bastano più le parole, servono risposte concrete”.

“Ai passeggeri e ai cittadini sardi - ha aggiunto - vogliamo dire con chiarezza che Aeroitalia non intende sottrarsi ai propri impegni: l’obiettivo resta quello di garantire la continuità del servizio, ma servono condizioni che consentano di farlo in modo sostenibile. Rivolgiamo, quind,i un appello al Governo, alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, al vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini e alla presidente della Regione Autonoma della Sardegna Alessandra Todde, affinché intervengano con urgenza per evitare che un servizio essenziale per la Sardegna venga compromesso o interrotto” ha concluso.