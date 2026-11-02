Gattinoni Travel rilancia le Travel Card per Natale

In vista delle feste di Natale Gattinoni Travel rilancia le Travel Card. Si tratta di prepagate regalo a importo libero, valide per 12 mesi dall’attivazione e utilizzabili per l’acquisto di qualsiasi tipologia di servizio o pacchetto turistico.

Disponibili sia in formato fisico che virtuale, per le agenzie rappresentano una leva commerciale strategica per ampliare le opportunità di vendita durante il periodo natalizio.

Come funzionano

Le card acquistate online su gattinonitravel.it possono essere utilizzate presso tutte le agenzie Gattinoni Travel oppure online, attraverso la conversione del credito in promocode.

È inoltre possibile acquistarle direttamente nelle agenzie Gattinoni Travel Store, Gattinoni Travel Point e nelle affiliate Mondo di Vacanze. In questo caso, la card è utilizzabile nel punto vendita che l’ha emessa.

Inoltre, nelle Gattinoni Travel Store la versione fisica viene proposta anche con un packaging a forma di cartolina di viaggio, pensato per rendere la card un regalo da consegnare personalmente.

Il destinatario del regalo può verificare online il credito residuo e la data di scadenza, gestendo così l’utilizzo della somma disponibile nell’arco dei 12 mesi di validità. Il credito è utilizzabile in più occasioni fino a esaurimento del saldo e non deve necessariamente coprire l’intero costo del viaggio.