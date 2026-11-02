WebBeds verso l’acquisizione della piattaforma b2b Tale Travel

WebBeds cresce. La piattaforma di distribuzione di alloggi e prodotti a terra per il settore turistico ha firmato un accordo per l’acquisizione di Tale Travel Srl, grossista di viaggi b2b con sede a Costanza, in Romania.

Fondata nel 2016 da Sabin Tarsoaga e Costin Leolea, Tale Travel è tra i principali fornitori b2b di servizi di alloggio dell’Europa dell’Est e attualmente distribuisce soluzioni di soggiorno alberghiero a 860 agenzie di viaggi e tour operator in 45 mercati, attraverso la propria piattaforma di vendita, la connettività API e soluzioni white-label.

Solo nell’ultimo anno l’azienda ha registrato una crescita del 25%.

In seguito al perfezionamento dell’acquisizione, Sabin Târșoagă e Costin Leolea assumeranno ruoli di maggiore responsabilità all’interno di WebBeds; in particolare, Sabin guiderà le attività di WebBeds nell’Europa orientale, affiancato da Tale Travel, che continuerà a operare da Costanța con il proprio team attuale.

“L’Europa dell’Est è un mercato in cui le agenzie si affidano a persone che conoscono e di cui si fidano - ha dichiarato Anders Kjong, presidente di WebBeds Europe -; Tale Travel ha costruito la propria attività su una piattaforma che pone l’integrità al centro. Sabin, Costin e il loro team hanno fidelizzato una clientela in tutta la regione, puntando sulla qualità del servizio e sulle relazioni. Unire la loro realtà all’offerta globale di WebBeds garantisce ai loro clienti una scelta più ampia e, al contempo, ci fornisce quella presenza locale che auspicavamo in questi mercati.”

Commentando l’operazione Sabin Târșoagă, co-fondatore e ceo di Tale Travel, ha dichiarato: “TaleTravel è nata 10 anni fa per colmare una lacuna nel mercato a beneficio dei nostri clienti, offrendo maggiore supporto, affidabilità e competitività. L’ingresso in WebBeds ci consentirà di fare un salto di qualità, sia in termini di valore offerto ai nostri clienti che di crescita della nostra attività. Grazie all’accesso a una maggiore varietà di contenuti, a competenze specialistiche e alle risorse di un marketplace leader a livello globale, potremo ampliare il nostro team. Costin ed io guardiamo al futuro con entusiasmo, pronti a cogliere nuove opportunità che andranno a vantaggio sia dei nostri partner attuali, sia di quelli nuovi con cui non vediamo l’ora di collaborare.”

Il perfezionamento dell’operazione è soggetto all’approvazione delle autorità competenti. Il completamento è previsto nel primo trimestre del 2027.