Aeroitalia lascia la continuità territoriale sarda. Lo ha annunciato ieri l’amministratore delegato Gaetano Intrieri, al tavolo di confronto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l’Enac e la Regione Autonoma della Sardegna. Alla base della decisione la mancata erogazione dei fondi di compensazione per il caro carburante, arrivato oggi a 1460 euro a tonnellata rispetto ai 630 stimati dal bando. “A maggio - ha dichiarato Intrieri - la Regione Sardegna si è impegnata a stanziare circa 20 milioni di euro per Aeroitalia e Ita Airways, da ripartire in base all’attività svolta da ciascuna compagnia. Oggi, a nove mesi dalle nostre prime segnalazioni, siamo ancora in attesa”.

Secondo Intrieri sarebbero 18,4 i milioni di euro dell’extra costo sostenuto da Aeroitalia per la sola continuità territoriale sarda, mentre dai conteggi della Regione con l’Enac risulterebbe invece che, per il periodo da aprile a settembre, spetterebbero alla compagnia solo 2,6 milioni di euro. “Alla luce di questi numeri - ha concluso l’amministratore delegato - riteniamo che non ci siano più le condizioni per continuare a operare. Lo dico con chiarezza: non ci saranno disservizi per i cittadini. Vogliamo però concordare con la Regione, in un clima di collaborazione, una conclusione ordinata del rapporto, che è ormai ai titoli di coda. Il nostro obiettivo sarà chiudere questa fase in tempi rapidi, possibilmente entro gennaio 2027, per concentrarci su modelli di business più sostenibili”.

Roberto Saoncella