Aeroitalia lascia la continuità territoriale sarda. Lo ha annunciato ieri l’amministratore delegato Gaetano Intrieri, al tavolo di confronto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l’Enac e la Regione Autonoma della Sardegna. Alla base della decisione la mancata erogazione dei fondi di compensazione per il caro carburante, arrivato oggi a 1460 euro a tonnellata rispetto ai 630 stimati dal bando. “A maggio - ha dichiarato Intrieri - la Regione Sardegna si è impegnata a stanziare circa 20 milioni di euro per Aeroitalia e Ita Airways, da ripartire in base all’attività svolta da ciascuna compagnia. Oggi, a nove mesi dalle nostre prime segnalazioni, siamo ancora in attesa”.
Secondo Intrieri sarebbero 18,4 i milioni di euro dell’extra costo sostenuto da Aeroitalia per la sola continuità territoriale sarda, mentre dai conteggi della Regione con l’Enac risulterebbe invece che, per il periodo da aprile a settembre, spetterebbero alla compagnia solo 2,6 milioni di euro. “Alla luce di questi numeri - ha concluso l’amministratore delegato - riteniamo che non ci siano più le condizioni per continuare a operare. Lo dico con chiarezza: non ci saranno disservizi per i cittadini. Vogliamo però concordare con la Regione, in un clima di collaborazione, una conclusione ordinata del rapporto, che è ormai ai titoli di coda. Il nostro obiettivo sarà chiudere questa fase in tempi rapidi, possibilmente entro gennaio 2027, per concentrarci su modelli di business più sostenibili”.
Roberto Saoncella
Remo Vangelista