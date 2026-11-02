Aeroitalia, partiti oggi a Olbia i corsi di formazione per assistenti di volo

Sono iniziati oggi a Olbia i primi corsi di formazione professionale per assistenti di volo, promossi e gestiti dall’Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro (Aspal), in collaborazione con Aeroitalia.

La prima lezione ha visto la partecipazione di 21 persone selezionate appositamente per il percorso formativo. “Siamo orgogliosi di avviare a Olbia questo percorso insieme ad Aspal, in un territorio strategico e fortemente legato alla mobilità aerea come la Sardegna - ha dichiarato Valerio Russo, general manager dell’Accademia formativa di Aeroitalia -. La formazione degli assistenti di volo non riguarda soltanto l’acquisizione di competenze tecniche, ma anche la trasmissione di una cultura della sicurezza, del servizio e della responsabilità”.

Obiettivo dei corsi, ha precisato Russo, “è accompagnare i partecipanti in un percorso serio e qualificante, capace di offrire strumenti concreti per affrontare con professionalità le sfide del settore aeronautico e cogliere reali opportunità di inserimento lavorativo”.

Le lezioni si svolgono presso la sede di Sps, all’interno dell’Aeroporto di Olbia.