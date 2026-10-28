Aeroitalia si affida a Delta per la manutenzione dei B737

Si consolidano i rapporti tra Aeroitalia e Delta. La compagnia aerea italiana ha scelto infatti Delta TechOps per la manutenzione della sua flotta Boeing 737.

L’accordo, annunciato in occasione di Mro Europe ad Amsterdam, consentirà ad Aeroitalia di avvalersi delle competenze e delle risorse della divisione di Delta Air Lines per incrementare l’affidabilità tecnica e la disponibilità dei suoi aeromobili. “Il nostro accordo con Delta TechOps, fornitore leader nei servizi Mro, ci consentirà di migliorare l’efficienza operativa della nostra flotta di Boeing 737 NG - ha spiegato Fabrizio Liberatori, accountable manager di Aeroitalia -. Grazie alla combinazione di un sistema di condivisione dei componenti e di un kit di ricambi dedicato presso la nostra base principale, saremo in grado di ridurre i tempi di approvvigionamento dei pezzi di ricambio, minimizzare i periodi di fermo macchina e incrementare la disponibilità della flotta. Ciò contribuirà a ridurre le interruzioni operative e a offrire un servizio più affidabile ai nostri passeggeri”.

L’accordo rafforza ulteriormente il legame tra Aeroitalia e Delta avviato nel 2025 con un accordo di interlinea. “Mentre Aeroitalia continua a crescere in Italia e in Europa, siamo orgogliosi che abbia scelto Delta TechOps per supportare la sua flotta di 737, mettendo a disposizione la stessa competenza operativa e la costante attenzione alla sicurezza e alle prestazioni che caratterizzano le operazioni della nostra compagnia”, ha dichiarato Marc Meredith, chief commercial officer di Delta TechOps.