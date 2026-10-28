AURA, l’evento esclusivo a Palazzo Gondi. La gallery

È il caso di Palazzo Gondi , dimora nobiliare del XIV secolo che ha aperto le sue porte per ospitare il cocktail party di benvenuto della prima serata dell’evento.

Musica ed eccellenze enologiche e gastronomiche del territorio hanno fatto da cornice a una serata che ha esaltato il ruolo della dimora con 500 anni di storia, che ancora oggi affascina per la sua allure e per l’autenticità che esprime.